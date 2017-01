Faustball: Zuwachs aus Deutschland

25.01.2017, 12:30 Uhr

„Es sind nur mehr wenige Punkte zu klären und dann kann es losgehen. Der 1,99 Meter große Ausnahmekönner aus Deutschland soll unsere Mannschaft in die erste Faustball Bundesliga führen. Einen der weltbesten Angreifer in den eigenen Reihen zu haben ist ein wahrer Glücksfall. Für Patrick sind es vor allem private Gründe, die ihn zu diesem Schritt veranlassen. Mit ihm werden wir sehr gute Chancen haben unsere Ziele für die Zukunft zu erreichen“, so Sektionsleiter Herbert Stempfer.