Heute letztes Kurkonzert in B. D. Altenburg für 2016

28.08.2016, 11:08 Uhr

Man darf mit Spannung entgegensehen ob der Musikverein Engelhartstetten auch so großen Zuspruch bekommen wird. Vom Wetter her ist es vermutlich das erste Kurkonzert im heurigen Jahr dass bei strahlendem Sonnenschein und warmen, ja heißen Sommertemperaturen stattfinden wird. Bisher war es stets trübe und immer kühl. Trotz der teilweise ungewissen Wettersituation fand heuer jedes Kurkonzert bei gutem Besuch statt, ein einziges Mal musste ins Kurhaus ausgewichen werden. Doch auch da konnten Weana & Yankee punkten und fanden ein begeistertes Publikum vor.Für heute kann ich nur empfehlen das für heuer letzte Kurkonzert zu besuchen. Einen schönen Sonntag allseits - vielleicht sieht man sich ja beim Kurkonzert in B. D. Altenburg :-)