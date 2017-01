Pfarrball: Schartner feiern im Gasthaus Deixler

AT

Die Schartner machen es sich am Samstag, 4. Februar wieder lustig. Ab 20 Uhr beginnt der Pfarrball im Gasthaus Deixler. Motto in diesem Jahr: "Pfarrwallfahrt mit Behinderung". Was sich die Besucher darunter vorstellen dürfen, wird wohl bei der Mitternachtseinlage mit Bürgermeister Jürgen Höckner und Alt-Bürgermeister Johann Meyr geklärt. Für gute Musik sorgt Franz Brenner, die Gesangseinlage übernimmt Pfarrer Josef Etzlstorfer.

Vorverkaufskarten gibt es um 8 Euro, Abendkassa ist 10 Euro.