"Holos Energetik" – Ausbildung zum Energetiker mit Diplom in 14 Modulen

19.01.2017, 15:28 Uhr

In 14 Modulen zum Diplom

In der Alternativen Gesundheitslounge in der Franz Liszt-Gasse 1 genießen Sie die Ausbildung zum ganzheitlichen Energetiker mit Diplom in nur 14 Modulen. Alle Unterlagen sowie das Arbeitsmaterial (Essenzen, Öle, usw.) werden zur Verfügung gestellt.

Anmeldungen für den Starttermin Ende Jänner erfolgen unter 0676/681 67 52 oder über office@alternativegesundheitslounge.at. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.Infos auch unter www.alternativegesundheitslounge.at