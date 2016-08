Küchenbrand in Parndorf

31.08.2016, 12:42 Uhr

Helfer mit Rauchgasvergiftung

Frau wollte Kinder holen

Ein 22-jähriger Mann aus Parndorf, der die Wohnung aufsperrte und diese nach darin befindlichen Personen durchsuchte, musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.Die Frau stellte in der Küche einer Wohnhausanlage in einer Pfanne Fett auf einen Elektroherd, schaltete diesen ein und verließ die Wohnung, um ihre Kinder zu holen. Das Öl entzündete sich, wodurch die Küche in Brand geriet.

Mieter mussten Wohnhaus verlassen

Da bei den Löscharbeiten auch Gasgeruch wahrgenommen wurde, musste ein Bediensteter von Netz Burgenland die Räumlichkeiten überprüfen, weshalb die Mieter zum Verlassen der Wohnhausanlage aufgefordert wurden. Nach Beendigung der Arbeiten konnten sie wieder in ihre Räume zurückkehren.Zur Bekämpfung des Brandes waren die Feuerwehren aus Parndorf und Neusiedl/See mit insgesamt 31 Mann im Einsatz.