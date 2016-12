Landesjugendforum: Dominik Reiter als Vorsitzender bestätigt

16.12.2016, 08:26 Uhr

Infoplattform für Jugendarbeit

Das Landesjugendforum versteht sich als Informationsplattform und Ideengeber in Sachen Jugendarbeit. So können Jugendliche auch mitreden, wenn sich die Burgenländische Landesregierung mit Jugendthemen beschäftigt. ÖVP-Jugendsprecher Patrik Fazekas gratuliert Dominik Reiter zur Wiederwahl: „Dominik hat in den vergangenen Jahren als Vorsitzender des Landesjugendforums viel erreicht. Ich freue mich, dass Dominik Reiter auch in den kommenden zwei Jahren an der Spitze des Landesjugendforums steht und bin überzeugt, dass unter seinem Vorsitz viele neue Ideen und Projekte erarbeitet werden.“