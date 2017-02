Senioren-LM: Schernthaner holt 8er-Ball Titel

06.02.2017, 19:57 Uhr

Eisenstadt: BillardClub Eisenstadt

Die Landesmeisterschaft der Senioren in der Disziplin 8er-Ball wurde im BillardClub Eisenstadt ausgetragen. Den Titel holte sich Lokalmatador Johann Schernthaner, der seinen Vereinskollegen Franz Kovacs im Finale mit 6:2 besiegen konnte.

Am Samstag fanden sich 9 Senioren von 4 burgenländischen Vereinen im BillardClub Eisenstadt ein um den Landesmeistertitel der Senioren in der Disziplin 8er-Ball auszuspielen. Veranstalter war der BC Deutschkreutz, der mit Kurt Fennes und Paul Reumann zwei Spieler am Start hatte. Mit Franz Nemeth und Tibor Benkö stellte der PBC Pinkafeld genau wie der BSC ASKÖ Mattersburg, mit Gerald Wasinger und Werner Hirt, ebenfalls zwei Teilnehmer. Für den BSV Pegasus Eisenstadt traten Johann Schernthaner, Franz Kovacs und Klaus Profunser an.

Im ersten Match des Tages konnte sich Werner Hirt mit 4:1 gegen Paul Reumann durchsetzen. Gegen Johann Schernthaner war er jedoch mit 0:5 chancenlos. Franz Nemeth setzte sich gegen Tibor Benkö mit 5:1 durch. Mit dem gleichen Ergebnis behauptete sich Klaus Profunser gegen Kurt Fennes. Franz Kovacs besiegte zunächst Gerald Wasinger mit 5:2 und schaffte danach mit einem 5:1 gegen Klaus Profunser den Aufstieg ins Halbfinale. Auch Johann Schernthaner machte mit einem 5:1 gegen Franz Nemeth ebenfalls den Einzug ins Semifinale klar.In der Hoffnungsrunde setzte sich Paul Reumann zunächst mit 5:3 gegen Gerald Wasinger durch, musste aber nach einem knappen 4:5 gegen Kurt Fennes die Segel streichen. Für Fennes war auch das Spiel um den Aufstieg gegen Franz Nemeth ein langes. Er konnte sich nach hartem Kampf jedoch mit 5:4 durchsetzen. Das Halbfinale komplettierte Klaus Profunser, der sich gegen Tibor Benkö mit 5:1 behaupten konnte. Benkö warf zuvor Werner Hirt mit 5:2 aus dem Bewerb.Im Semifinale konnte sich Johann Schernthaner mit 5:3 gegen Klaus Profunser durchsetzen. Franz Kovacs behielt mit 5:2 gegen Kurt Fennes die Oberhand. Im Finale zeigte Schernthaner seine Klasse und besiegte Kovacs klar mit 6:2 und holte sich damit den Titel.