Thomas Marth ist neuer Trainer der U-14 Löwen beim UFC St. Georgen/Eisenstadt

08.01.2017, 22:06 Uhr

Tom war viele Jahre äußerst erfolgreich als Nachwuchsleiter und Trainer beim ASV Neufeld tätig und auch bereits im Team der St. Georgener Nachwuchstrainer engagiert.Mit Tom haben unsere Youngsters der U-14 einen neuen Trainer, der sie weiter fördern und sowohl sportlich als auch im sozialen Bereich weiter entwickeln wird.

Um Tom persönlich vorzustellen, veranstalten wir am Montag, 16. Jänner - 19:00 Uhr, in der Kantine des Georgi-Stadions einen Elternabend , wo alle Eltern und Spieler der U-14 herzlich eingeladen sind. Hier wird Tom seine Philosophie und Planungen bekannt geben und natürlich auch auf mögliche Fragen der Eltern gerne eingehen.Wir sind sehr froh, dass wir Tom Marth als Trainer für unsere Youngsters gewinnen konnten und sind überzeugt, mit ihm ein sehr erfolgreiches Frühjahr in der Leistungsliga A bestreiten zu können!Der Vorstand des UFC St. Georgen/Eisenstadt