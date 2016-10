Ausgezeichnete burgenländische Werber

01.10.2016, 12:59 Uhr

Der burgenländische Werbepreis „Adebar“ wird alle zwei Jahre vergeben. Heuer war es wieder soweit.

EISENSTADT. „Adebar Greatest Hits Night“ lautete das Motto der diesjährigen Preisverleihung. Emtsprechend stilgerecht war die Location – die bekannte und legendäre Eisenstädter Discothek „James Dean“. Passend zum Motto auch der Moderator Udo Huber, bekannt als „Mister Hitparade“.Er präsentierte die 35 Ausgezeichneten in insgesamt zehn Kategorien. Dabei kristallisierten sich im Laufe des Abends die großen Abräumer ab. So wurden die Agenturen seier.com, Rabold und Co., Gerlinde Schmid Communications oder contemas gleich mehrmals von Udo Huber auf die Bühne geholt.

Die Ausgezeichneten

Logos & Corporate Design

Etiketten & Packungsdesign

Webdesign

Multimedia

Folder & Flyer

Werbekampagnen

Broschüren & Bücher

Plakate

Anzeigen

Messestände & POS & Werbearchitektur

