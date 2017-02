Europagymnasium Baumgartenberg - ab ins Finale

05.02.2017, 00:51 Uhr

PERG.DIE TURNHALLE.

Unter dem Mottoluden die Maturanten desnach Perg inzum alljährlichen Maturaball ein. Dabei wurde der Festsaal in eine Olympische Säulenhalle verwandelt und die 42 Olympioniken, die sich für das große Finale Matura qualifizierten, überraschten die zahlreich erschienen Gäste mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm.

Celebrate a long life and happiness

Mitternachtseinlage

Als Head-Coach des Olympiateams begrüßtedie vielen Eltern, Freunde und ehemaligen Absolventen desauf das allerherzlichste. Als Klassenvorstände und Teambetreuer fungiertenund. Die Mannschaftsvertreterundgewährten Einblicke in die schweißtreibenden Olympiaausscheidungswettkämpfe und wurden dabei vonunterstützt, die zusammen das Organisationsteam bildeten.Nach einer sehenswerten Eröffnungszeremonie und den Dankensreden wurde der Ballabend mit dem gemeinsamen Wahlspruch:eröffnet. Die Musikgruppesorgte für beste Ballstimmung undundheizten den Besuchern in der Discothek so richtig ein.Mit der Präsentation verschiedensterdemonstrierten die angehenden Maturanten bei derdie, die sie während der letzten Jahre erfahren durften. Bleibt zu hoffen, dass bei der bevorstehendenalle Teilnehmer den wohlverdienten Sieg erlangen werden. Denn nur dabei sein alleine, wird bei der Matura zu wenig sein.