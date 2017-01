St. Valentiner Geistlichkeit bei den Marien-Schwestern vom Kloster Erla

07.01.2017, 07:55 Uhr

Diakon Manuel Sattelberger: „Es war wieder, so wie immer, eine wunderbare Begegnung mit Frauen, bei denen man das Gefühl nicht los wird, dass sie Gott an die erste Stelle ihres Lebens stellen! Mich berührt dieses Lebens- und Glaubenszeugnis sehr! Ja, man kann auch als Klosterschwester (und als Geistlicher) glücklich werden. Meine „Erla-Sisters“ sind für mich, der beste Beweis dafür! Danke für diese Berufungen in unserer Nähe! Danke für unser gutes und so wertschätzendes Miteinander! Danke für das extrem-leckere Mittagessen!“