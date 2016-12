ATSV/VCV Herren empfangen den Championsleague-Teilnehmer HYPO Tirol

AT

Mit dem Championsleague-Teilnehmer und Tabellenführer in der 2. Volleyballbundesliga HYPO Tirol kommt der nächste Hammer-Gegner in den Valentiner VolleyDome.



Mit Amstetten konnte der Tabellen-3. auch dank der fantastischen Zuschauerkulisse klar mit 3:1 besiegt werden. Obwohl es letztes Wochenende gegen Langenlebarn eine unerwartete Niederlage setzte, darf man gespannt sein, wie gut sich die VCV-Herren gegen den aktuellen präsentieren können. Im Hinspiel gab es nicht viel zu holen, außer jeder Menge Erfahrung.



Wie brauchen jeden Zuschauer zur stimmkräftigen Unterstützung!!!



Bereits ab 13 Uhr kämpfen die VCV-Ladies in der 1. Landesliga um wertvolle Punkte!