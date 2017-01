Jubiläumskonzert der Trachtenkapelle Ebene Reichenau

AT

Die Trachtenkapelle Ebene Reichenau feiert ihr 85-jähriges Bestehen. Gestartet wird in das Jubiläumsjahr mit einem Jubiläumskonzert. Am Sonntag, dem 8. Jänner, um 17 Uhr im Alban Berg Saal der CMA Ossiach.



Karten für die Jubiläumskonzerte erhalten Sie bei den Musikerinnen und Musikern, bei den Bankstellen der RB Reichenau-Gnesau, der VB Feldkirchen und der Spk. Feldkirchen sowie in der CMA Ossiach. Kartenbestellungen werden auch unter 0664/5426572 bzw. obmann@tkebenereichenau.at entgegengenommen.