Handy-Ortung rettete stark unterkühlten Pensionisten

03.12.2016, 09:27 Uhr

Bei Minusgraden hatte ein 62-jähriger letzte Nach die Orientierung verloren. Stark unterkühlt wurde er nacheiner Großfahndung per Handy-Peilung gefunden!

GNESAU. Ein 62-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Feldkirchen verlor letzte Nacht auf einem Spaziergang die Orientierung. Er blieb neben einer Straße sitze und verständigte die Polizei, dass er lediglich einen Kirchturm sehe und nicht mehr weiter komme. Weiters gab er an, dass er ca. eine Stunde zuvor von einem Gasthaus in Gnesau weggegangen sei. Eine durchgeführte Suche durch eine Streife der PI Feldkirchen verlief vorerst negativ.

Stark unterkühlt am Boden

Im Zuge eines weiteren Telefonats gab der 62-jährige an, dass er nunmehr am Boden liege und unterkühlt sei. Die Temperatur betrug zu diesem Zeitpunkt Minus 5 Grad. Aus diesem Grund wurde eine Großfahndung ausgelöst, an der ein Polizeihubschrauber, eine Diensthundestreife, zwei weitere Polizeistreifen sowie die Feuerwehr Gnesau beteiligt waren.Nach einer durchgeführten Handy-Peilung konnte der Aufenthaltsort des 62-jährigen eingegrenzt werden. Der Pensionist wurde schlussendlich kurz nach 1 Uhr von Einsatzkräften der Feuerwehr in einem stark unterkühlten Zustand aufgefunden und in das Klinkum Klagenfurt eingeliefert.