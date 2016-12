„12 Points“: moving voices auf den Spuren des Song Contests

Oft belächelt, aber noch öfter bestaunt: Die Rede ist vom Eurovision Song Contest, der jährlich 200 Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte lockt. Neben schrillen Outfits und bunter Show liegt das sicher auch an den vielen großartigen Liedern, die der Musikwettbewerb in seiner mittlerweile 60-jährigen Geschichte hervorgebracht hat.



Die moving voices laden Sie mit ihren heurigen Konzerten zu einem Ausflug ins „ESC-Universum“ ein. Der Salzburger Chor nimmt sich Song-Contest-Klassikern ebenso an wie unbekannteren, aber deshalb nicht weniger interessanten Beiträgen, und wartet teilweise auch wieder mit Eigen-Arrangements auf.





Eintritt frei! (freiwillige Spenden erbeten)

Zählkarten sind erforderlich! Diese sind in der Bachschmiede oder online erhältlich. www.movingvoices.at



Freie Platzwahl!