Victoria`s Secret: Präsente in Johnnys Disco in Oberndorf verteilt

09.01.2017, 00:00 Uhr

Ein Geschenk von Victoria`s Secret ist nicht nur irgendein Geschenk. Begehrt sind unter anderem BHs, Dessous, Höschen, Pyjamas, Schlafshirts, Badebekleidung, Kosmetikartikel wie Düfte, Körperpflegeprodukte und dergleichen mehr. Weltbekannte Super-Models wie Helena Christensen, Tyra Banks und Gisele Bündchen erhielten „Engel-Verträge“ und wurden als Werbeträgerinnen für das Unternehmen für Werbespots, Promotion-Zwecke und die berühmte alljährliche Fashion-Show engagiert, um die Produkte auf dem Laufsteg bestens in Szene zu setzen. „Über so ein Geschenk muss man sich freuen“, so Steffi Pixner. Auch Nina Kurzdorfer ließ sich den Besuch in der Disco nicht nehmen: „Diese Produkte sind einfach begehrenswert“, so die St. Georgenerin. Über Facebook angemeldet hatte sich Sophie Rieder aus Seekirchen und wurde prompt vom Disco-Chef mit einem Präsent belohnt. „Das habe ich mir gewünscht. Ich bin überwältigt und sprachlos“, freute sie sich.