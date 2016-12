2017 Jubiläumsjahr für Bürmoos - 50 Jahre eigene Gemeinde

18.12.2016, 07:55 Uhr

Dies wird natürlich der Anlass sein, dieses Jubiläum entsprechend zu begehen. An den Feierlichkeiten zum Jubiläum sollen alle Vereine und Institutionen mit eingebunden werden. Da Bürmoos über ein bestens florierendes Vereinsleben verfügt, darf man von besondeeren Higlights der einzelnen Vereine ausgehen. Bürmoos will sich als das präsentieren, was es ist: eine junge, liebens- und lebenswerte Gemeinde mit seiner gesamten Vielfalt.Höhepunkt wird zweifellos die Festwoche vom 24. Juni bis zum 1. Juli werden. Aber das gesamte Jahr über soll es Gelegenheiten geben, Bürmoos zu erleben, für alle Generationen. Einheimische und Gäste sollen nicht nur einfach da sein, sondern selbst zu Teilnehmern werden.