"Grande Finale" bei Waldklang

ANIF. Das 6. und somit letzte Waldklang-Wochenende steht vor der Tür. Am Freitag den 23.12. haben die Besucher die letzte Möglichkeit vor Weihnachten am Markt nach dem richtigen Weihnachtsgeschenk zu stöbern und bei stimmungsvollen Licht- und Kunstinstallationen sowie duftendem Glühwein die Sinne verführen zu lassen. Waldklang ist aber auch noch am 25. und 26.12. noch geöffnet.Am Freitag dem 23. Dezmber steht das Grande Finale des Burning Animal am Programm, wo nach einer atemberaubenden Feuershow der gigantische Elefant in Flammen aufgehen wird, und schließlich eine noch geheime glühende Stahlfigur zum Vorschein kommt.

Programm:

Specials

Zudem wird am Freitag die Bläsergruppe der Anifer Musikkapelle mit einem Konzert am Markt für weihnachtliche Atmosphäre sorgen. Sonntag und Montag kommt der Kasperl mit Spiel und Spaß im Gepäck und freut sich die kleinen Waldklang-BesucherInnen mit lustigen Geschichten in seinen Bann zu ziehen. Zudem gibts am Sonntag bei Schönwetter natürlich wieder das beliebte Ponyreiten.23.12.-26.12. (Sa 24.12. geschlossen)(Sonnwendfeuer) – am Freitag um 19:00 findet das „Grande Finale“ des Burning Elefant statt, wo der gigantische Elefant vor zahlreichen Besuchern in Flammen aufgehen wird und letztendlich eine überwältigende Stahlfigur, die noch geheim ist, zum Vorschein kommt. Ein Highlight der ganz besonderen Art!– Die Kunstwerke von Geise Jonas, Atelier Gruber & Lehner Johannessind noch an diesem Wochenende am Waldklang-Gelände zu sehen.– Am Montag kommt die Pass GOIS IV und wird den Wald mit ihren "Goaßln" beim Aperschnalzen zum Klingen bringen.– Die Anifer Musikkapelle sorgt am Freitag um 16:00 und 18:00 mit ihrem Konzert für eine entspannte, weihnachtliche Atmosphäre und um 20:30 wird mit dem Freakadellen Kollektiv in der Art lounge musikalisch eingeheizt.– rund 40 AusstellerInnen präsentieren hochwertiges Handwerk und Qualitätsprodukte.– Sonntag und Montag stehen die kleinen Gäste im Mittelpunkt: der Kasperl kommt höchstpersönlich mit Spiel und Spaß im Gepäck und bei Schönwetter kommen auch die Ponys wieder und freuen sich strahlende Kinder auf ihren Rücken zu tragen.– Hannah Güntert lädt zum "Hulahoop-Kurs" ein und Frischluft Outdoof Fitness animiert zu Outdoor-Aktivitäten.– Naturverbundene Installationen der Raum- und Landschaftskünstler Markus Anders und Matthias Würfel, Projektionen von Ernst Weiner, Klanginstallationen von Caecilia und Wolfgang Spannberger, Lightpainting von Ariane Pellini und Patrick Berger, Strick Graffiti von geWOLLt, Upcycling Art Projekte von Ana MAS und SchülerInnen der BAfEP, ein Klangtipi von Armin Wenger ein spannendes 3D-Mapping von Sebastian Möslinger, Malerei von Rainer Maria Auer, ein Bär aus Schwemmholz und der Burning Elefant von Andraw Art sowie eine 100m LED-Kugelbahn von Andreas Hasenöhrl und Lichtinstallationen von Circus Luminineszenz verzaubern das Waldbad Anif.