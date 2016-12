Punschdorf bei der Freiwilligen Feuerwehr Freistadt

Ein arbeitsreiches Jahr ist zu Ende.Mit knapp 140 Einsätzen wobei 1.500 Stunden geleistet wurden, zwar eher ein ruhigeres Jahr aber dafür am Ausbildungssektor umso intensiver.In 232 verschiedenen Veranstaltungen wie Wartung, Ausbildung, Übungen, Jugendarbeit, Schulungen, Festausrückungen, etc. sind 7.800 Stunden zu verzeichnen. Auf Verwaltungsebene wurden zusätzlich 2.800 Stunden aufgewendet. Und das, alles freiwillig.Ein großer Schwerpunkt war die Errichtung eines Hochregallagers, welches ausschließlich aus Eigenmittel der Feuerwehr finanziert wurde. Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns, schauen Sie sich an was mit Ihrer Unterstützung alles geschieht und

„Stoßen Sie mit uns auf das neue Jahr an“ im Punschdorf der FF Freistadtam Donnerstag, den 05. Jänner 2017 ab 17.00 Uhr beim Feuerwehrhaus.Genießen Sie mit uns ein Häferl Punsch oder köstliche Maroni.Der Reinerlös wir d für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und die Jugendarbeit verwendet!Die Kameraden der FF Freistadt freuen sich auf Ihren Besuch.