04.10.2016, 16:45 Uhr

Offenes Atelier im Kumst Strasshof

Bei den 14. NÖ Tage der offenen Ateliers laden auch die Künstler Erna Schwarz, Eva-Maria Karpfen, Rita Weingesl, Gerhard Kitzler, Karl Pop und Paul Hrabal zur Vernissage am 15. und 16. Oktober im KUMST Strasshof in der Immervollstraße 6 ein. Die Werke können von 10 bis 18 Uhr an beiden Tagen besichtigt werden.

