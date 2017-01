Zistersdorf: Lobner lobt Leistung

15.01.2017, 14:06 Uhr

Tischlerei Glaser aus Spannberg übernahm mit 1.1.2017 früheres Dürr Areal.

ZISTERSDORF (mb). 2016 hieß es noch "es war einmal und die Dürr sperrte nach 46 Jahren den Betriebsstandort in Zistersdorf. 86 Mitarbeiter mußten gehen. Jetzt gibt es neuen Aufschwung, denn die Tischlerei Glaser & Co aus Spannberg übernahm mit 2017 das 33.000 qm2 große Gelände und wird im Sommer einen Teil der Produktion nach Zistersdorf verlagern", freut sich Bürgermeister Wolfgang Peischl beim Neujahrsempfang über die positive Entwicklung. Die Ansiedlung weiterer Firmen ist geplant. Am dahinter liegenden Industriegelände betreibt die Tonlo Group eine Betriebsanlagen für den Handel mit Ölprodukten und beschäftigt 9 Mitarbeiter aus Zistersdorf. Es war einmal heißt es nun endgültig - nach langen, zähen Bemühungen - für das Kulturhaus. Der Abbruch startet im Sommer. Rund 6,5 Mio Euro werden in den Neubau investiert. Insgesamt sind 2017 rund 11 Mio. Euro für Investitionen in die Großgemeinde veranschlagt: Wohnraumbeschaffung, Bauland, Bauhof weitere Straßenbausanierungen und neue Urnengräber. Landtagsabgeordneter Rene Lobner lobte die "beeindruckende Leistungsbilanz der Großgemeinde trotz der wirtschaftlich schwierigen vergangenen Jahre".