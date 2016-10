Sauber Tanken in Gmünd

06.10.2016, 15:19 Uhr

In der Stadtgemeinde Gmünd ist Stromtanken bereits möglich

GMÜND. In der Gemeinde Gmünd wurde eine e-Tankstelle in der Albrechtser Straße errichtet. „Mit dieser e-Tankstelle möchten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern aber auch Gästen die Möglichkeit geben Strom zu tanken und somit die Etablierung der e-Mobilität auch in unserer Gemeinde unterstützen“, so Gmünds Bürgermeisterin Helga Rosenmayer.Nach dem Etappensieg „100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien“ will das Land NÖ die Abhängigkeit von Energieimporten weiter reduzieren. Dabei kommt der Elektromobilität eine wichtige Rolle zu: Bis 2020 sollen 50.000 Fahrzeuge in Niederösterreich elektrisch unterwegs sein und somit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Der Kurs stimmt: in den vergangenen zwei Jahren hat sich die Anzahl der e-Autos auf Niederösterreichs Straßen verdreifacht. „Das Land Niederösterreich bietet durch attraktive Förderungen und dank einer rasch wachsenden Ladeinfrastruktur sehr gute Voraussetzungen für die Elektromobilität“, so Energielandesrat Dr. Stephan Pernkopf.„Elektroautos zeichnen sich durch den leisen und klimafreundlichen Betrieb aus. So sind Elektrofahrzeuge dreimal effizienter als Autos mit Verbrennungsmotoren. Daher ist laut Landtagsabgeordnete Bgm. Margit Göll e-Mobilität ein zentraler Schlüssel bei der Bewältigung der Energiewende“.95% der in Niederösterreich zurückgelegten Wege sind kürzer als 50 km, damit können Elektrofahrzeuge den überwiegenden Teil der Alltagswege problemlos decken. „In ganz Niederösterreich ist es möglich innerhalb eines Radius von 60 km ein e-Auto innerhalb von 30 Minuten zu laden. Neben den Schnelladestationen sind es hunderte Kleinstladestationen die das Ladenetzwerk verdichten. Die Aktion „Sauber Tanken“ zielt darauf ab, dieses dichte e-Tankstellennetz sichtbar zu machen“, so Elisabeth Wagner, Regionsleiterin Waldviertel der Energie- und Umweltagentur NÖ.Der e-Mobilität gehört die Zukunft: energieeffizient, leise und klimafreundlich. Wesentliche Grundvoraussetzung für die weitere Etablierung der e-Mobilität ist eine flächendeckende Versorgung mit e-Ladestationen. Insgesamt gibt es in Niederösterreich bereits 420 Ladepunkte sowie 33 Schnellladestationen in über 250 Gemeinden, um e-Fahrzeuge zu laden. In der Gemeinde Gmünd können e-AutobesitzerInnen ihr Fahrzeug bei der Stromtankstelle in der Albrechtser Straße laden.