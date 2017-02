Kinderwarenbasar in Meggenhofen

AT

Am Dorfplatz 1

, Am Dorfplatz 1 , 4714 Meggenhofen AT

Gemeindezentrum , Am Dorfplatz 1 , 4714 Meggenhofen AT

Viele neue Kleidungsstücke für die Jüngsten werden am Samstag, 4. März gefunden. Im Gemeindezentrum Meggenhofen findet der Kinderwarenbasar von 9 bis 12 Uhr statt. Gebrauchte, aber noch sehr gut erhaltene Sommer-Kinderkleidung bis Größe 164, Erstkommunionkleidung, Dirndlkleider, Lederhosen und Kinder-Trachtenmoden dort zum Verkauf angeboten, ebenso Spielwaren, Schuhe, Kinder- und Babyartikel, Kinderwägen und Umstandsmode und vieles mehr findet sich dort.



Verkäufer können ihre Waren am Freitag, 3. März von 16 bis 19 Uhr zum Verkauf abgeben! Informationen dazu, Warenlisten und Etiketten sind im Pfarrbüro erhältlich unter kinderwarenbasar@gmx.at und liegen auch im Kirchenvorraum, am Gemeindeamt und im Martinshaus sowie bei der Warenannahme auf.