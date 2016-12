Der Kälte ein Ende setzen: Speiseplan für kalte Tage

08.12.2016, 15:00 Uhr

"Nicht nur das Gefühl, ein warmes Getränk zu sich zu nehmen, sondern auch die bewusste Auswahl an Gewürzen und Kräutern wirkt wärmend", so die Kräuterpädagogin. "Dazu zählen beispielsweise Anis, Kümmel, Kreuzkümmel, Kardamom, Vanille und Zimt." Aber auch Schnittlauch, Basilikum, Rosmarin und Thymian haben eine besonders wärmende Wirkung und verfeinern zudem unterschiedlichste Gerichte.

Als besonders "feurige" Gewürze gelten Chili, Knoblauch oder Muskat. Chili animiert beispielsweise den Kreislauf und fördert die Durchblutung. Diese Gewürze bringen Hitze ins Essen – und somit in den Körper. "Verfeinert man zum Beispiel Risotto mit Chili und Knoblauch, verstärkt man die Wärmewirkung des Gerichts, denn auch Reis wirkt wärmend", erklärt Lutz.Eine äußerst vielseitige Wurzel ist der Ingwer. "Ob als Zutat in Speisen wie Eintöpfen, Suppen oder Currys oder als Tee – Ingwer wärmt nicht nur den Köper von innen, sondern stärkt auch das Immunsystem", verrät Lutz. "Besonders zur Vorbeugung von Erkältungskrankheiten ist Ingwer deshalb besonders empfehlenswert.""Auch Beifuß, der 'kleine Bruder' des Wermuts, hat eine wärmende Wirkung", erklärt Lutz. Dabei gibt es unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten: "Beifuß kann als Tee getrunken werden. Aufgrund der Bitterstoffe wird er oft mit Kamille oder anderen Tees gemischt." Doch auch als Gewürz für Gerichte kann man Beifuß in den Speiseplan integrieren. "Dazu getrockneten Beifuß mit etwas Bergbohnenkraut und schwarzem Pfeffer in einem Mörser verreiben", verrät Lutz. "Als Fußbad angewendet, hilft Beifuß zudem bei kalten Füßen. Wichtig ist jedoch, dass Beifuß nicht in der Schwangerschaft genommen werden darf."