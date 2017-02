Valentinstag aus Sicht des Mannes

08.02.2017, 08:43 Uhr

Wohl aus Amerika?

Müssen es Blumen sein?

Zeit als schönstes Geschenk

Ja, wieder so was von den Amerikanern. Müssen wir denn jeden Schmarrn von denen übernehmen? – Das stimmt nur indirekt, denn ursprünglich stammt dieser Tag der Verliebten aus England. Dort wurden schon im 15. Jahrhundert Valentinspaare gebildet, die sich kleine Geschenke schickten. Auswanderer nahmen diesen Brauch dann mit nach Amerika. Von dort kam er schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg nach Österreich. Die Bezirke Grieskirchen und Eferding waren damals ja von den US-Amerikanern besetzt, wie uns die Geschichte lehrt. Da hammas wieder! Erst schenken sie uns ihre Schokolade und dann den Zwist mit der Ehefrau. Aber liebe Männer, so weit muss es nicht kommen; man muss sich einfach nur mehr noch – neben dem Geburtstag der Gattin, dem Hochzeitstag, dem Namenstag der Schwiegermutter, dem Heiligen Abend, dem ersten Kuss, dem Tag des ersten Rendezvous und den Geburtsdaten der Kinder – den 14. Februar merken. Haha. Oder ihn als wiederkehrendes Ereignis im Kalender fett markieren.Die Floristen sind ja nicht blöd. Die wissen genau, dass der Mann, wenn überhaupt, nur einmal im Jahr ein Blumengeschäft betritt. Aber halten die uns Männer für so bescheuert, dass sie die Preise für diesen einen Tag gleich inflationär nach oben schrauben können? Eine Woche vorher kaufen, ist aber auch keine gute Idee. In der Regel sehen die Blumen dann, falls man den Tag nicht doch noch vergisst, nicht mehr so gut aus. Und zweitens müssten wir uns dann auch noch merken, wo wir sie vor der Holden versteckt haben. Plan B muss her. Gibt’s nicht auch Valentinskonfekt oder reicht eine Schachtel „merci“?Darüber freuen sich die Angebeteten sicher auch. Wichtiger als die Geschenke sind Aufmerksamkeiten, die nicht mal was kosten müssen. Im Grunde will die Frau ja nur, das man(n) weiß, wann der Tag ist. Ich denke, ich werde es mal probieren und meine Erfahrungen dann posten. Oder soll ich doch Blumen schenken? Und mich im Geschäft vor den anderen Männern lächerlich machen? Nein. Ich nutz einfach einen Blumenlieferservice, zum Beispiel. Ha, die werden das Datum ja dann wohl wissen. Ois easy. Na denn liebe Männerkollegen, häbby Valentin.