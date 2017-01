Fitness für die gute Sache

Punch the Beat Academy , Austraße 24 , 6063 Rum AT

Am Samstag, den 11. Februar 2017 findet in der Zeit von 13:00 bis 20:00 Uhr in der Punch the Beat Academy in Rum ein Tag der offenen Tür zu Gunsten der Tafel Rotes Kreuz Wattens statt. Für eine Spende in Höhe von € 10,– pro Trainingseinheit (gerne auch mehr möglich) wird Ihrer Fitness mit einem Power-Programm auf die Sprünge geholfen. Mehr Informationen finden Sie auf www.punchthebeat.at.