Karwendelmarsch bei Kaiserwetter

27.08.2016, 16:00 Uhr

Kristin Berglund läuft neuen Streckenrekord bei den Damen

Um 6:00 Uhr Früh ging es los: Der Startschuss zum 8. Karwendelmarsch am 27. August 2016 gab die Strecke von Scharnitz über die Eng bis an den Achensee für zahlreiche Sportbegeisterte frei. 2.500 ambitionierte Berg- und Trailläufer sowie Wanderfans aus aller Welt nahmen die „Herausforderung Karwendelmarsch“ in Angriff. Erstes Ziel war einmal mehr die Eng nach 35 Kilometer – wer es genau wissen wollte, für den ging es weiter bis nach Pertisau am Achensee.

Internationales Teilnehmerfeld

Ergebnisse

Die Vorjahressiegerin und Favoritin – Kirstin Berglund (SWE/A) gewann auch heuer wieder mit einer Zeit von 4:54:20 Stunden und brach somit ihren eigenen Streckenrekord. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich nach 2013 und 2015 ein drittes Mal den Karwendelmarsch für mich entscheiden kann“, strahlte Berglund im Ziel.Ebenso bei den Männern, gewann Vorjahressieger Konrad Lex (D) mit einer Zeit von 4:21:19 Stunden und verfehlte seine Bestzeit vom Vorjahr um nur 10 Minuten. „Anfangs hatte ich ziemliche Probleme, da ich aufgrund meiner Operation am Fuß auch nicht optimal trainieren konnte, trotzdem reichte es für den Sieg. Freue mich schon wieder auf nächstes Jahr“, sagte Lex.Heuer durften sich die Veranstalter über ein internationales Teilnehmerfeld aus 33 Nationen freuen: Die meisten Sportler kamen aus Österreich und Deutschland, aber auch Teilnehmer aus der Schweiz, aus Italien, den Niederlande, Großbritannien, Frankreich oder aus den USA waren mit dabei.Positives ResümeeKarwendellauf (52 km) – HerrenHerren1. Konrad Lex (D), Jg. 1974, Team Dynafit Skisport Luggi, Zeit: 4:21:192. Hannes Namberger (D),Jg. 1989, Team Mammut, Zeit: 4:28:413. Roman Kessler (CH), Jg. 1983, LV Run To The Top, Zeit: 4:40:11Karwendellauf (52 km) – DamenDamen:1. Kristin Berglund (SWE/A), Jg. 1984, Salomon Running Team Austria, Zeit: 4:54:20 - Streckenrekord 20162. Kordula Stöckl (A), Jg. 1987, LC Bascamp Wipptal, Zeit: 5:19:363. Veronika Mayerhofer (A), Jg. 1992, aus Bad Gastein, Zeit: 5:36:37