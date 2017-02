Neues Hotel belebt den Tourismus

16.02.2017, 00:00 Uhr

Beim Tourismusverband rechnet man mit steigenden Nächtigungszahlen – auch wegen neuer Angebote für Radfahrer.

HALL. In der Hotellerie gibt es mehrere Trends gleichzeitig. Einerseits legen viele Reisende Wert auf höchsten Komfort, deswegen gibt es immer mehr 4-Stern-Hotels mit immer aufwendigeren Wellness-Bereichen. Andererseits gibt es auch Gäste, die das Hotel nur zum Übernachten brauchen und deswegen nicht bereit sind, viel Geld auszugeben. Das neue 4Rest-Hotel in Hall-West, verkehrsgünstig gelegen an der Autobahnabfahrt Hall-Mitte ist da ein interessantes Angebot. Die Preise für die 112 Zimmer sind sehr günstig. Man will damit Geschäftsreisende ansprechen, aber auch Touristen, die sich ihr Programm selber machen und das Hotel mehr oder weniger nur zum Übernachten und Frühstücken brauchen.In Kürze wird ein Tagungsbereich mit einem Tagungsraum mit 120 qm, einen 45 qm umfassenden Konferenzraum sowie vier kleinere Meetingräume das Angebot des 4Rest Hotel Hall ergänzen.Abgerundet wird das Angebot des im modern-alpinen Stil leger eingerichteten Hotels durch einen abschließbaren Fahrradraum und einen Skiraum.Das Hotel in Hall ist auch ein Vorzeigeprojekt. Unter dem Namen 4Rest Hotels sollen in Europa noch mehr Häuser entstehen, die sich vor allem an Reisende richten, die Wert auf Design und die Ästhetik legen, ohne auf den günstigen Preis und die lockere Atmosphäre verzichten zu wollen.

Besseres Angebot für Region

Neue Wege für Mountainbiker

Auch TVB-Geschäftsführer Martin Friede freut sich über das neue Hotel: "Das 4Rest-Hotel ist nach dem Milser Reschenhof das zweitgrößte Hotel. Das wird uns das ganze Jahr über mehr Nächtigungen bringen und ist für unser Angebot eine tolle Ergänzung. Es spricht nicht nur Geschäftsreisende, sondern auch Touristen. Es liegt zum Beispiel genau am Fernradfahrweg."In der Region ist man sehr um die Radfahrer bemüht. Zurzeit ist man in Verhandlung mit den Bundesforsten. Schon bald soll die Fahrradroute zwischen Halsmarter und der Rinner Alm freigegeben werden. Damit gibt es dann ein durchgehendes Radwegenetz von Volders bzw. Hall bis zur Lanser Alm. Außerdem wird die neue Gondelbahn auf den Glungezer auch Mountainbikes transportieren. Damit gibt es viel mehr Möglichkeiten für Radfahrer.