Am Mittwoch, dem 7. Dezember, wird um 19 Uhr im Rathaussaal Kötschach das Musical "Am Himmel geht ein Fenster auf" aufgeführt. Erarbeitet und inszeniert von der Neuen Musikmittelschule Kötschach-Mauthen und dem Orchester der Ortsmusikschule Kötschach-Mauthen/Lesachtal.Der Soroptimistclub Hermagor ist Partner der beiden Schulen in diesem gemeinsamen Projekt, dessen Gesamterlös sozial in unserer Region unterstützen und helfen soll.

Michael Lexer (Musikklasse 3m) und Edmund Wassermann (Musikklasse 2m) von der Neuen Musikmittelschule sind gemeinsam mit der Musiklehrerin der Ortsmusikschule Verena Unterguggenberger verantwortlich für Idee, musikalische Umsetzung und Qualität. Die Regie und sprachliche Erarbeitung führt und begleitet FL Astrid Zojer.Für die kulinarische Begleitung ist die Wahlfachgruppe Tourismus mitFL Karin Tschaler verantwortlich. Bühnenbild und Requisiten erarbeiteten Martina Wassermann, Renate Martinschitz und Hemma Stampfer.Dir. Walter Köstl von der Neuen Musikmittelschule Kötschach–Mauthen ist verantwortlich für die Gesamtkoordination dieser Charityveranstaltung und steht gemeinsam mit Dir. Gerald Kubin und Präsidentin Andrea Ronacher mit vollem Engagement hinter diesem besonderen Projekt.Vorverkauf 10 Euro, erhältlich bei der NMS Kötschach, Tourismusbüros Kötschach-Mauthen und Hermagor, Abendkasse 12 Euro, Rathaussaal Kötschach-Mauthen.Erleben Sie einen stimmungsvollen Advent und die musikalische Weihnachtsgeschichte und sichern Sie sich eine Vorverkaufskarte in der Neuen Musikmittelschule Kötschach–Mauthen. (04715 430)Ein besonderes Musikprojekt für eine gute Sache!