Lerncafé: Lernen und Spaß trotz sozialer Benachteiligung

14.02.2017, 00:00 Uhr

Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und soll unabhängig seiner Herkunft die gleichen Chancen für eine erfolgreiche Zukunft haben – so lauten Ziel und Anspruch aller fünf Lerncafés. "Es geht darum, gemeinsam Hausaufgaben zu machen, für Schularbeiten zu lernen und kreativ zu sein", erklärt Lahmer und fährt fort: "Wir betreuen die Kinder bis zum Pflichtschulabschluss." Neben dem Lernen und Hausaufgaben machen steht auch der gemeinschaftlich soziale Gedanke im Vordergrund so meint der Leiter: "Die Betreuerinnen essen mit den Kindern gemeinsam Mittag und spielen miteinander. Das dient nicht nur zur Selbstständigkeit der Schüler, auch die Integration wird gefördert."

Das Lerncafé in Herzogenburg besteht aus zwei Betreuerinnen – Magdalena Schneeweis und Stefanie Bugl – und etlichen freiwilligen Helfern. "Derzeit stehen 14 Kinder in Betreuung, für 24 wäre in Herzogenburg Platz", sagt Lahmer.Ebenfalls werden mit den Betreuern Lerndefizite ausgeglichen und Lerntechniken kennen gelernt. "Die Betreuerinnen stehen in engem Kontakt mit den Eltern und der Schule, deshalb kann auf jedes Kind auch wirklich individuell eingegangen werden", meint Karl Lahmer.Für eine Aufnahme müssen Eltern und Kinder Kriterien erfüllen: "Es gibt ein Aufnahmegespräch, es muss abgeklärt werden, wie hoch der Förderbedarf des Schülers ist. Außerdem spielt auch das Einkommen der Eltern eine wichtige Rolle." Karl Lahmer meint abschließend: "Gemeinsam lernen und Spaß haben ist unser Ziel mit den Cafés, auch für sozial benachteiligte Familien."Das Lerncafé ist für 24 Kinder ausgelegt und befindet sich in der Stiftsgasse 1. Die Betreuung erfolgt von Montag bis Donnerstag, jeweils bis 16 Uhr. In den Ferien sind die Lerncafés geschlossen. Das Angebot ist kostenlos. Insgesamt betreut die Caritas fünf Lerncafés in Niederösterreich.