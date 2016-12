Panda-Papa Long Hui aus Schönbrunn ist gestorben

09.12.2016, 16:12 Uhr

Während einer Notoperation ist das 16 Jahre alte Pandamännchen am 9. Dezember gestorben.

HIETZING. Das Pandapärchen war einer der Stars im Tiergarten Schönbrunn. Und nicht nur das: Die beiden Pandas Long Hui und Yang Yang sind die bislang einzigen gewesen, die sich in Europa auf natürliche Art und Weise fortgepflanzt haben.Am 9. Dezember ist nun eine Hälfte des Pärchens, das 16 Jahre alte Männchen Long Hui, gestorben. Schon seit Mitte November stand der Panda unter Beobachtung, da er wenig fraß und matt war. Bei einer Ultraschall-Untersuchung am Dienstag wurde ein zehn Zentimeter großer Tumor im Bauchraum gefunden. Mit einer Computertomographie sollte abgeklärt werden, ob eine Operation möglich ist. Während der Narkose hat dann aber das Herz des Pandas aufgehört zu schlagen. "Der Tumor wäre nicht operabel gewesen, die Lunge zeigte bereits massivste Veränderungen, die auf Metastasen hinweisen“, erklärt Zootierarzt Thomas Voracek.

„Wir können es noch gar nicht glauben“, sagt Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. „Long Hui wird uns allen fehlen.“ Long Hui wurde 2000 in der Pandastation Wolong in China geboren und ist gemeinsam mit dem gleichaltrigen Weibchen Yang Yang 2003 in den Tiergarten Schönbrunn übersiedelt. Vier Mal haben die beiden für Nachwuchs gesorgt. Ihre ersten drei Jungtiere Fu Long, Fu Hu und Fu Bao leben mittlerweile in China. Erst im August sind die Zwillinge Fu Feng und Fu Ban zur Welt gekommen.Die beiden Zwillinge werden ihren Vater zumindest nicht allzu sehr vermissen: Die Aufzucht der Jungtiere ist bei Großen Pandas alleinige Aufgabe der Mutter. Auch im Freiland ist der Vater daran nicht beteiligt. Da erwachsene Große Pandas Einzelgänger sind, lebten auch Yang Yang und Long Hui seit Jahren in getrennten Gehegen und sind nur zur Paarungszeit zusammengekommen.