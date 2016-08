30.08.2016, 20:30 Uhr

Die Feuerwehren von Rafing, Gr.-Reipersdorf und Pulkau rückten zur Einsatzstelle aus. Bereits auf dem Anfahrtsweg rüstete sich ein Atemschutztrupp in unserem RLFA 2000 auf Anordnung des Einsatzleiters BI Johannes Neubauer aus. Beim Eintreffen der FF-Pulkau, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Vor Ort wurde der Fahrzeugbrand (PKW) mittels der Schnellangriffseinrichtung HD mit Wasser und Schaum gelöscht. Eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera wurde durchgeführt um sicher zu stellen, dass keine weiteren Glutnester vorhanden sind. Das Fahrzeug selbst, wurde zur Gänze zerstört.Der Fahrer des PKW wurde nicht verletzt. Dieser lenkte sein Auto auf dem Güterweg. Als er Brandgeruch wahrnahm, stoppte er sein Fahrzeug. Bei der Wagenumsicht stellte er bereits Rauch an seinem Fahrzeug fest. Der Lenker versuchte das Feuer zu löschen, jedoch erfolglos. Da dieser kein Handy mit hatte, lief der Mann Richtung Pulkau um Hilfe zu holen. Zeitgleich bemerkte ein aufmerksamer Mitbürger schwarzen Rauch Nahe dem Waldgebiet. Nach dessen Umsicht, schlug dieser bei der Niederösterreichischen Landeswarnzentrale Alarm. Vor Ort war auch die Polizei.