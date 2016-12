50 JAHRE ARBÖ Ortsklub Eggenburg

08.12.2016, 19:06 Uhr

Mit großer Freude begrüßte der Obmann seine Vorgänger Ehrenobmann Karl Donner und Ludwig Schwarzmann. Als 2. Punkt der Tagesordnung wurde in einer Gedenkminute an den bereits verstorbenen Gründungsobmann Ferdinand Streicher sowie allen ARBÖ MItgliedern gedacht. Emmerich Grath machte in seiner Rede einen kurzen Streifzug durch die vergangenen 50 Jahre. Besonders wurde natürlich das schon zur Tradition gewordene Int. VW Käfertreffen hervorgehoben. KR. Franz Pfeiffer bedankte sich im Namen des ARBÖ NÖ. bei allen Mitgliedern und Mithelfern für die geleisteten Arbeiten. Bgm. Georg Gilli lobte in seiner Festrede die Arbeiten und Tätigkeiten des ARBÖ Ortsklubs Eggenburg und erwähnte den internationalen Bekanntheitsgrad von Eggenburg durch das VW Käfertreffen. Nach den diversen Festreden zeigte Ehrenobmann K. Donner in einer Mutimediashow die Tätigkeiten des ARBÖ Ortsklub Eggenburg von 1966 bis 2016.