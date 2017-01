21.01.2017, 19:43 Uhr

Landwirt beschädigt mit Zugmaschine EVN Überlandleitung

GERAS. Ein 74-jähriger Landwirt lenkte am 16.01.2017 gegen 15.00 Uhr eine Zugmaschine im Gemeindegebiet von 2093 Geras, im Bereich der KG Fugnitz auf der LH 40 von einem Feldweg kommend in Richtung Oberhöflein. An die Zugmaschine hatte er einen Rückewagen für Holztransporte angekoppelt. In diesem Bereich quert die LH 40 eine 20 KV EVN Überlandleitung, welche das Gespann mit dem nicht ganz eingeklappten Ladekran des Rückewagen erfasste und bei der Durchfahrt abriss. Die abgerissenen Kabelenden fielen zu Boden und waren unter Strom. Die EVN wurde verständigt und behob den Schaden. Die Landesstraße 40 war für die Dauer der Reparatur der Freileitung von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

