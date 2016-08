Neue Fakten zum Sturz vom Drei-Meter-Brett in Gars: Christophorus-Einsatz

29.08.2016, 16:42 Uhr

Der 11-jährige Bub aus der Marktgemeinde Gars am Kamp wollte Sonntagnachmittag vom Sprungstockerl ins Wasser hüpfen. Dabei ist der Schüler am Stockerl ausgerutscht und mit dem Rücken am Stockerl aufgeschlagen und erst dann im Wasser gelandet. Ein Badegast hat ihn sofort aus dem Wasser geholt. Der 11-Jährige bekam keine Luft - der Bademeister rief sofort die Rettung.Zeitgleich passierte ein zweiter tragischer Unfall. Ein 7-jähriger Bub wollte vom Drei-Meter-Brett springen, hat oben den Halt verloren und ist rückwärts auf das Betonpflaster gestürzt. Ein weiterer Rettungswagen war schnell vor Ort - der Notarzt versorgte den Schwerverletzten und der Rettungshubschrauber Christophorus kam zum Einsatz.