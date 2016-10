Missionsessen am 23.10. in der Lehranstalt

Imst : Landwirtschaftliche Landeslehranstalt |

Der Pfarrgemeinderat, die Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst und die Eine-Weltgruppe laden am Sonntag der Weltkirche, dem 23. Oktober,

zum traditionellen Missionsessen in der Lehranstalt von 11 bis 13.30 Uhr herzlich ein. Neben dem bereits bewährten "Schnitzel" gibt es diesmal auch wieder etwas Vegetarisches.

Mit dem Reinerlös können wiederum verschiedene Missionsprojekte unterstützt werden:

1. Sr. Leonardi Pfausler in Kenia, welche den ärmsten Kindern eine Schulausbildung und warmes Essen ermöglicht.

2. Sr. Martha Fink im Kosovo, welche sich der Krankenpflege für nicht versicherte arme Menschen annimmt.

3. Pfarrer Paul Hauser aus Deutschland - „Benedictus Dominus-Stiftung“, welcher hilfsbedürftige Menschen in der Dritten Welt, besonders in Afrika unterstützt.

Es geht auch um die finanzielle Unterstützung von Priesterkandidaten.