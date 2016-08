Auf den Spuren der alten Ägypter: Papyrus selbst gemacht

Auf einer Erkundungstour durch das Papyrusmuseum der Nationalbibliothek (1., Heldenplatz/Neue Burg) können Kinder von acht bis zwölf Jahren in Begleitung Erwachsener zunächst Spannendes über Papyrus und seine Verwendung erfahren. Danach stellen sie selbst Schreibpapier her – so wie die alten Ägypter vor 5.000 Jahren.Kosten: Kinder 2 €, Erw. 8 €, Anmeldung: Tel. 01/53 410-464, www.onb.ac.at