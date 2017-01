"expressive eyes": Porträts von Luise Gandon in der Stilgalerie

Die Stilgalerie (1., Auerspergstraße 2) widmet der Wiener Künstlerin Luise Gandon vom 17. bis 30.1. eine Ausstellung. Unter dem Titel "expressive eyes" sind Porträts der Künstlerin zu sehen, die in ihren Arbeiten Menschen und zwischenmenschliche Beziehungen thematisiert. Durch die intensive Ausgestaltung der Gesichtszüge wirken die Porträts wie Filmausschnitte, die den Betrachter dazu anregen, sich in die Situation der dargestellten Personen einzufühlen.Die Vernissage findet am 18.1. um 19 Uhr statt. Musikalisch begleitet wird die Ausstellungseröffnung vom Duo Kraftl-Ander.Eintritt frei, Infos: www.stilgalerie.com , Öffnungszeiten: Di.– Do. 14–18 Uhr, Fr. 10–14 Uhr,