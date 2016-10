Mit da Christa ins Time Travel.....

03.10.2016, 08:25 Uhr

Ausgmocht wors, dass ma sich beim Stephansdom treffan. Und so woas a.In da Zwischenzeit hob i a den Dom umrundet und a poor Bilder gschossn.Und natürlich gwort.... so a die Christa... weil sie is aun ana aundan Stell gstaund´n wia i.... und deshalb hots a bissal dauert das ma sich gsehn haum. Aber des wor jo net so schlimm, weil mia san danoch glei losmaschiert.In des Time Travel san ma ene.... und des wor der Hammer. Die Geschichte Wiens vom Römerlager bis in die Gegenwart haum ma live miterleben können. Wia des ? Jo dadurch ma a 3 D Brille aufsetzt. A Japsen und a poor Aufschreie worn a do von unserer Seit´n aus zu hören, weil oan die Ratten gaunz schön zuagsetzt haum.Zum Schluß a , worn ma in oan Luftschutzkeller, wo wir auch dies erleben durften, wia des is wenn auf kleinstem Raum 100 Leut und mehr do drinnen Schutz suchten und wos des für a Gefühl is... Mah , wia des zittert und laut is... und die Aungst is do sogor zu spüren.A Besuch is ollemol wert.... und froh bin i , dass die Christa sich so guat auskennt. Weil do hob i a echt viele erfahren, aber wieda a viel vergessen... Muaß i nu gaunz oft mit ihr in Wien wos untanehma.A toller Tag mit tollen Eindrücken. Do sog i nu amol an schönen Dank - dir Christa