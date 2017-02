Wiedereröffnung FILOU Cafe Bar Club in Innsbruck am 10.Feb.2017

Wiedereröffnung

Filou Cafe Bar Club

jeden Mittwoch / EARLY BIRD

Für € 10,-- bekommt ihr 5 Getränke!

Am Freitag, den 10.Februar 2017 ab 18 Uhr eröffnet Innsbruck's legendärer Club FILOU wieder seine Pforten und präsentiert sich mit einem leicht verändertem Konzept für alle Nachtschwärmer.An jedem Mittwoch startet das FILOU bereits in das Wochenende mit einervon 20.00 bis 23.00 Uhr für sämtliche Studenten:

jeden Donnerstag / THEMENABEND

jeden Freitag & Samstag / Partytime

Speisekarte NEU

Öffnungszeiten:

An jedem Donnerstag gibt es unterschiedliche Themen-Abende.Zum Beispiel gibt es jeden 3.Donnerstag des Monats einen fix eingeplanten. Weitere Themen sind gerade in der Ausarbeitung und werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Freitag und Samstag bleibt wie gehabt, feiern bis in die Morgenstunden.ab 19 Uhr an jedem Öffnungstag bis zum Schluss: Wurstnudeln, Ripperlen und Kassspätzle im Angebot !undBar 18.00-01.00 UhrClub 19.30-01.00 UhrundBar 18.00-04.00 UhrClub 21.00-04.00 Uhr