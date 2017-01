Bioenergie Pörtschach erhält Auszeichnung

31.01.2017, 15:27 Uhr

In Achenkirch in Tirol, sowie in Pörtschach am Wörthersee sind die baugleichen Schwesterwerke erfolgreich in Betrieb.Der Preis wurde im Rahmen des klimaaktiv Programmes vom Ministerium für ein lebenswertes Österreich verliehen. Ausgezeichnet wurde das Heizwerk unter anderem in den Kategorien Standardisierung, Planung sowie Umsetzung.Das Biomasseheizwerk Stegersbach wurde 2013 im Zuge des Ausbaues des Golf- und Thermen Resorts in Stegersbach errichtet.

Die Umstellung der Energieversorgung von Gaskesselanlagen auf eine klimaneutrale Fernwärmeversorgung aus Biomasse war der Familie Reiter als Betreiber des Resorts ein wichtiges Anliegen. Mittlerweile konnten eine Vielzahl von Industrie, Gewerbe sowie öffentlichen Gebäuden auf die Versorgung mit Biomasse umgestellt werden. Aufgrund des Ersatzes von alten Gasheizanlagen durch die moderne Bioenergieversorgung können mehr als 1,1 Mio. m3 importiertes Gas durch den heimischen Energieträger Holz ersetzt werden. Zudem werden so 3.000 to klimaschädliches CO2 eingespart.Die neue, moderne Kesselanlage unterschreitet die Emissionsgrenzwerte dabei um bis zu 60%. Zur Entstaubung des Rauchgases wird ein Multizyklon-Entstauber sowie ein E-Filter verwendet. Die Versorgung mit Bioenergie erfolgt zur Gänze aus der Region mit Energieholz und Waldhackgut. Das Heizwerk der Bioenergie in Stegersbach ist damit ein Vorzeigeprojekt für Klimaschutz und für regionale Wertschöpfung. WERBUNGBioenergie - Heizwerk in Stegersbach4.000 kW Biomassekessel5.000 kW Gaskessel3.000 m Fernwärmeleitungenca. 12.000 MWh Jahresabsatz3.000 to CO2 EinsparungAlte Hauptstraße 98580 KöflachTel.: 03144 / 71 207 – 20office@bioenergie.at