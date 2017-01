Alpen Adria Tipps: Dream Theater, Biffy Clyro in Padua, "Ment"-Festival und Tourismusmesse in Laibach

25.01.2017, 00:30 Uhr

Gleich zwei Top-Rockkonzerte stehen im Gran Teatro Geox am Programm: Am 1. Februar gastiert die New Yorker Progressive-Metal-Band „Dream Theater“ auf der Bühne (Beginn: 20.30 Uhr), am 7. Februar das schottische Alternative-Rock-Trio „Biffy Clyro“ (21.15 Uhr). Mehr Infos, Karten: http://www.zedlive.com. Rund 50 „Acts der nahen Zukunft“ aus den Bereichen Rock, Pop, Elektronik und DJs sind beim Club-Festival „Ment“ in neun Laibacher Locations zu erleben; darunter das Tiroler Power-Rock-Duo „White Miles“ und das Wiener Elektronik-Duo „Mieux“. Begleitet wird das Festival von einer Konferenz mit Workshops und Vorträgen zu den Themen Musikindustrie und Kreativität. Von 1. bis 3. Februar, alle Infos: http://www.ment.si. Im Messezentrum Ljubljana findet von 1. bis 4. Februar die Tourismusmesse „Natour Alpe-Adria“ statt, bei der das touristische Angebot Sloweniens und anderer Destinationen der Alpen-Adria-Region vorgestellt wird. Die Angebote sind für verschiedene Arten von Touristen bestimmt, von klassischen Urlaubsgästen bis hin zu Abenteuerreisenden. Alle Infos: http://www.natour-alpeadria.si.