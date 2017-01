Alpen Adria Tipps: Rick Wakeman in Udine, Royal Philharmonics in Laibach

01.02.2017, 00:30 Uhr

Einer der herausragenden Rock-Pianisten und -Keyboarder betritt am 9. Februar, 21 Uhr die Bühne des Teatro Nuovo Giovanni da Udine: Rick Wakeman spielte in den 1970ern einige der wichtigsten Alben der Progressive-Rock-Band „Yes“ ein, arbeitete für und mit Elton John, David Bowie und vielen mehr. Er gastiert in Udine mit einem Piano-Solo-Abend und spielt eigene und Songs von „Yes“. Infos, Karten: http://azalea.it

Das Londoner „Royal Philharmonic Orchestra“ ist eines der besten Symphonieorchester weltweit und gastiert am 9. Februar, 19.30 im Kongresshotel „Grand Hotel Union“ (Ljubljana, Miklošičeva cesta 1) im Altstadtkern. Pinchas Zukerman dirigiert und spielt die Sologeige, an den Notenpulten liegen Werke von Ludwig van Beethoven. Karten: http://www.eventim.si.