Lisa Eckhart ist wieder zu Besuch

ANNABICHL. Der Kulturverein "Slam if you can" holt erneut die Senkrechtstarterin Lisa Eckhart in die Landeshauptstadt. Die gebürtige Grazerin ist nicht nur österreichische Poetry-Slam-Meisterin, sie hat auch den Publikumspreis beim Klagenfurter Kleinkunstpreis Herkules 2016 gewonnen und gerade erst den österreichischen Kabarettpreis in der Kategorie „Förderpreis“ erhalten. Am Samstag, dem 14. Jänner, um 20 Uhr präsentiert Lisa Eckhart provokant, wortgewandt und politisch inkorrekt ihr Soloprogramm „Als ob Sie Besseres zu tun hätten“ in der Klagenfurter Sezession.

Bereits am Freitag, dem 13. Jänner, um 20 Uhr ist sie außer Konkurrenz beim Poetry Slam, welcher ebenfalls in der Klagenfurter Sezession stattfindet, zu bewundern. Weiters düfen sich die Besucher bei diesem Dichterwettstreit auf Simon Tomaz, Elias Hirschl und zahlreiche Lokalmatadore freuen.