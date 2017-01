Tupperparty in der Galerie "Zum Alten Esel"

, Salmstraße 4 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

Galerie "Zum alten Esel" , Salmstraße 4 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

Fachberaterin Daniela Bruckmayer informiert über die neuesten Trends der Tupperküche, vor allem für die gestresste Hausfrau.



Kochen sollte schnell und schmackhaft sein und in Zeiten der Berufstätigkeit sollte vor allem Frau nicht den Spaß daran verlieren.



Während das Essen in der Mikrowelle gart, hat Frau somit die Möglichkeit, weiter im Haushalt zu arbeiten.



Daniela Bruckmayer führt während der Infoveranstaltung vor, wie man mit dem "Dampfwunder" Spaghetti Bolognese in der Mikrowelle in 25 Minuten zubereitet, ohne am Herd zu stehen.



Natürlich werden die Spaghetti im Nachhinein verkostet.



Unverbindliche Platzreservierung unter 0650/8707261.