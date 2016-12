Ehrpfennig für Helene Gstättner

10.12.2016, 13:00 Uhr

Die Obfrau der Wirtschaftssenioren wurde von der Stadt Klagenfurt mit dem Ehrpfennig ausgezeichnet.

Bei der Weihnachtsfeier des Klagenfurter Clubs der Wirtschaftssenioren überreichten Landeshauptmann Peter Kaiser und Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz dessen Obfrau, Helene Gstättner, für ihr Engagement den Ehrpfennig.Gstättner steht dem Club seit 2011 vor. Seine Aufgabe ist es, ehemalige Wirtschaftstreibende als wichtige Stützen der Gesellschaft zu erhalten. Der Club wurde 1984 gegründet und hat rund 300 Mitglieder.

Engagement in der Gemeinschaftspflege

„Helene Gstättner steht nicht nur diesem Club vor, sondern hat Wirtschaft auch lange Jahre gelebt. Gemeinsam mit ihrem Gatten hat sie in St. Ruprecht ein Möbelhaus geführt“, so Bürgermeisterin Mathiaschitz. „Für die Verdienste und Leistungen im sozialen Bereich, insbesondere in der Gemeinschaftspflege, darf ich im Namen der Landeshauptstadt herzlich danken“, sagte Mathiaschitz bei der Überreichung.