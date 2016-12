Fünf Welpen nahe des Wörthersee Stadions ausgesetzt

08.12.2016, 09:30 Uhr

Immer wieder werden in Kärnten Tiere ausgesetzt. Jetzt fand ein Passant Welpen in einem Container.

Hohe Strafen

KLAGENFURT. Neuerlich wurde ein Fall von ausgesetzten Tieren bekannt. Fünf etwa 14 Wochen alte Jack Russel Terrier-Mischlinge wurden - stark unterkühlt und verwurmt - in der Nähe des Wörthersee Stadions ausgesetzt. Der Finder hörte ein Winseln aus einem Plastik-Container. Er verständigte den Landestierschutzverein.Da sich bisher noch kein Besitzer gemeldet hat, müsse man von einer bewussten Straftat ausgehen. Tierschutz-Ombudsfrau Jutta Wagner warnt: "Wenn man ein Tier aussetzt, obwohl es unfähig ist in der freien Natur zu leben, muss man mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen."

Katzen ausgesetzt

In Kärnten sind solche Fälle keine Seltenheit. Oft schaffen sich Menschen unüberlegt Haustiere an, später landen die Tiere auf der Straße. Der Landestierschutzverein nimmt jährlich rund 1.000 (!) herrenlose Tiere auf. Kürzlich ging den TiKo-Mitarbeitern ein weiterer Fall besonders zu Herzen: Eine Mutterkatze und ihre Kleinen wurden auf dem Ikea-Parkplatz einfach in einem Katzentransporter ausgesetzt. Wagner: "Jeder Tierhalter ist für sein Haustier verantwortlich. Wenn er das Tier nicht mehr halten kann, muss er es in eine Institution bringen, die das Tier tierschutzgerecht verwahrt."