Zigarren in Handarbeit gefertigt

16.01.2017, 23:24 Uhr

Jede Zigarre wird aus ausgesuchten Tabakblättern verschiedener Anbaugebiete in reiner Handarbeit erzeugt.Weggeworfen oder Kompostiert wir nichts. Die "Abfälle" werden an Zigarettenfirmen verkauft. Die Stengel und Blattadern der Tabakblätter bekommen Firmen welche besonders starke Zigaretten erzeugen verkauft. Pulverisiert wird diesen Tschiks die Stärke gegeben.Für 4500 Menschen ist diese Fabrik ein Segen in einer Gegend wo es kaum Arbeitsplätze gibt.LG