Xylem Stockerau: 80 Jobs weg

11.01.2017, 09:33 Uhr

In der Lenaustadt Stockerau gehen 80 Arbeitsplätze verloren – Xylem schließt die Produktion.

STOCKERAU. Was Xylem Österreich in einer Presseaussendung schlicht als Umstrukturierungsmaßnahmen am Standort Stockerau bezeichnet, die eine Verbesserung der Kostenstruktur und Produktivität der gesamten Gruppe bringen sollen, heißt für rund 80 Mitarbeiter schlicht und einfach: "Danke, es hat mich sehr gefreut". Denn genau so viele Stellen werden im Stockerauer Werk abgebaut, die Produktion wird komplett geschlossen. Dass man der Belegschaftsvertretung einen Sozialplan für die gekündigten Mitarbeiter anbieten will, wird für diese nur ein schwacher Trost sein.Xylem, ein weltweit führender Anbieter von Wassertechnologie, setzt die Straffung der europäischen Produktionsprozesse fort. Die Gesellschaft wird die Zahl ihrer Mitarbeiter in Österreich von rund 240 auf 160 reduzieren. Diejenigen, die ihren Job behalten können, werden in Zukunft für Vertrieb und Kundendienst für Kunden in Österreich, Europa, dem Mittleren Osten und Afrika, Asien und Ozeanien sowie den amerikanischen Kontinent verantwortlich sein.

Xylem Inc. entstand 2011 durch Abspaltung der Fluid Division aus dem ITT Konzern. Xylem gilt als eines der weltweit führenden Unternehmen für hochentwickelte Wasseraufbereitung. Die Unternehmensgruppe ist einer der größten Pumpenhersteller der Welt. Mit der Übernahme von Sensus im Oktober 2016 hat Xylem sein Lösungsportfolio für Wasser-, Gas- und Stromversorger erweitert. Die knapp 16.000 Mitarbeiter betreuen Kunden in 150 Ländern direkt oder über unabhängige Vertriebspartner. 2015 erlöste Xylem rund 3,7 Milliarden US-Doller.Im Jahr 1994 wurde die 1909 gegründete Firma Vogel-Pumpen in Stockerau von der amerikanischen Goulds Group übernommen. 1997 erwarb ITT Fluid das Unternehmen, das heute Xylem Water Solutions Austria GmbH heißt.