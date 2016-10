Kre:ART Krems — Workshop LandART - Kunst in und mit der Natur

01.10.2016, 21:45 Uhr

Kre:ART Krems — Workshop LandART am Samstag den 15. Oktober 2016 von 9:00-16:30 Uhr. LandArt spornt die Kreativität an, erweitert die persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten, regt unsere Sinne an und wirkt entspannend.

Mit einfachen, ästhetischen Übungen macht Kursleiterin Natascha Kubitschek die inneren Gesetze von LandArt-Gestaltungen transparent und erhöht die sensible Wahrnehmung von Materialen, ihrer Formen und Strukturen. Der Kre:ART LandART Workshop bietet einen Tag in der schönen Wachau mit Outdoor-Erlebnissen und Sinnesübungen als Einstieg zum Kreieren von Naturbildern.Bitte um Wetter entsprechende Kleidung und eventuell Fotoapparat. Der Workshop ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet .

Kursgebühr: € 100,00Kre:ART Wegscheid 7, A - 3500 Krems / DonauAnmeldung+Info: Monika Seyrl 0699 111 56 809 kreart@aon.at, www.kreart.atDer Workshop ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet.Bitte um Wetter entsprechende Kleidung und eventuell Fotoapparat.